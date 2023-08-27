Gizlice bagaja konulan yağ, tüm valizlere bulaştı! Yolcular çılgına döndü - Son Dakika

Gizlice bagaja konulan yağ, tüm valizlere bulaştı! Yolcular çılgına döndü

Son Güncelleme: 27.08.2023 00:24

İzmir'de İstanbul'a giden otobüste yağ krizi yaşandı. Bir yolcunun gizlice bagaja koyduğu yağ, sıcaktan eriyip tüm valizlere bulaştı. Durumu gören yolcular isyan etti.

İzmir'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde yolculardan biri, iddiaya göre gizlice valizine yağ koydu. Ancak sıcak havalardan dolayı eriyen yağ, diğer valizlere ve içindeki kıyafetlere bulaştı.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Otobüs yolcularını indirmek için otogarda durduğunda yolcular acı gerçekle karşılaştı. Durumu gören yolcular isyan etti.

"TÜRKİYE'DE YAĞ KALMADI, BERGAMA'DAN GETİRİYORLAR"

Yaşananlara çok öfkelenen bir yolcu, " Türkiye'de yağ kalmadı. Allah kahretsin, Bergama'dan yağ getiriyorlar utanmadan. Mahvettiler bizi ya. Ben nereden bulacağım şimdi bir ton kıyafet. Çoluğum çocuğumun kıyafeti var ben ne yapacağım? İçinde bir ton eşyam var ya" dedi.

Emre İliksiz
Sondakika.com - Seyahat

İstanbul, İzmir, Seyahat, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Seyahat Gizlice bagaja konulan yağ, tüm valizlere bulaştı! Yolcular çılgına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gizlice bagaja konulan yağ, tüm valizlere bulaştı! Yolcular çılgına döndü - Son Dakika
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