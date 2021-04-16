Gizlice görüntüleri çekilen kıza şantaj yaparak birlikte olan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da C.A. (17) adlı kıza, uygunsuz haldeyken çekilen görüntüleriyle şantaj yaparak, 2 yıldır rızası dışında birlikte oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. C.A., mahkeme tarafından koruma altına alındı.

Tekirdağ'da iddiaya göre, iki yıl önce 15 yaşında olan C.A., adlı kız çocuğunu il dışına götüren O.M., kızın rızası dışında birlikte oldu. Bu sırada gizlice cep telefonu ile görüntü çeken O.M., bu görüntüleri diğer arkadaşlarıyla paylaştı. Görüntüleri elde edenler kıza şantaj yaparak birlikte olmaya zorlayınca, C.A., durumu annesine anlattı. Annesinin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdüğü C.A., verdiği ifadesinde O.M.'nin kendisini götürdüğü ağaçlık alanda rızası dışında birlikte olduğunu ve kendisinin uygunsuz görüntülerini çekerek, başka kişilere gönderdiğini, bu kişilerinde kendisine görüntüleri yaymakla şantaj yaparak birlikte olmaya zorladığını anlatarak, şikayetçi oldu.

POLİS EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 9 ŞÜPHELİYİ YAKALADIKızın ifadelerinin ardından Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, O.M.(24), T.T.(20), M.L.(29), M.G.(35), B.E.(24), E.G.(23), A.Ö.(17), R.C.B.(19) ve A.D.'yi(17) gözaltına aldı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mağdur C.A., Tekirdağ Adliye Sarayı, Adli Görüşme Odası'nda pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, polisteki ifadelerini tekrarlayarak, şüphelilerden şikayetçi oldu. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., ve A.Ö., sevk edildikleri Tekirdağ 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, R.C.B, yurtdışı yasağı, A.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

?Mağdur C.A. ise mahkeme kararıyla koruma altına alındı.