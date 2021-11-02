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Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu - Son Dakika

Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu

02.11.2021 22:15

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan ve New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Reza Zarrab'ın nasıl serbest kaldığı belli oldu. İtirafçı olan Zarrab'ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği öğrenildi.

New York Güney Bölgesi Hakimi Richard Berman, Reza Zarrab'ın kefaletine ilişkin söz konusu belgeleri elektronik sistemde yayınladı. 22 Ocak 2018, 17 Temmuz 2018 ve 5 Mayıs 2020'de gizlilik kaydıyla yayınlanan belgelere göre başvurusu kabul edilen Zarrab şartlı olarak kefaletle serbest bırakılmış.

5 MİLYON DOLARLIK TEMİNAT MEKTUBU SUNMUŞ

Hakim Berman son yazılı emrinde şimdiye kadar Zarrab'ın kefaletiyle ilgili belgelerdeki gizlilik kararını kaldırdığını da açıkladı. Mahkeme dosyasındaki kayıtlara göre, Zarrab, kefaletle serbest bırakılması için 100 bin dolar karşılığında sağladığı 5 milyon dolarlık teminat mektubunu mahkemeye sunmuş.

İZİN ALMADAN ADIM ATAMIYOR

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, mahkeme kefaletle serbest bırakılması için bazı sınırlamalar getirmiş. Buna göre, soruşturma görevlileri ve FBI, dilediği zaman önceden haber vermeksizin ya da izin almadan Zarrab'ın konut olarak belirttiği ikametgahında arama yapabilecek.

Zarrab sadece savcılığın kendisine sağladığı cep telefonuyla görüşme yapacak. Savcılığın sağladığı bilgisayarı kullanabilecek. Zarrab, sadece Florida ve New York'un belirlenen bölgelerinde izinsiz seyahat edebilecek. Eğer farklı yerlere seyahat etmesi gerekirse savcılıktan izin alacak.

Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

22 Mart 2016'da kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

ABD'nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket kuran Reza Zarrab'ın kimliğini değiştirip Aaron Goldsmith ismini aldığı belirtilmişti.

PS Dressage isimli binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine internet haber sitesi 19 Haziran 2021 tarihinde kurulan Next Level Performance'ı tanıtan bir haberde Goldsmith olarak kendini tanıtan Zarrab, "Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde sıçrama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrıya şükür arkamda çok iyi bir ekip var" demişti.

Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu

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Son Dakika Güncel Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu - Son Dakika
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