Son Dakika Haberleri: Gkry AB Üyeliğini İstismar Etmeyi Sürdürüyor"

Gkry AB Üyeliğini İstismar Etmeyi Sürdürüyor"

53 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, 5. Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiride, "Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesinin ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesinin Güney...

Gkry AB Üyeliğini İstismar Etmeyi Sürdürüyor
Dışişleri Bakanlığı, 5. Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiride, "Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesinin ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürdüğünü gözler önüne serdiği" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY'nin katılımıyla 29 Ocak'ta GKRY'de düzenlenen 5. AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiride yer alan ifadelerin, bazı AB ülkelerinin "birlik dayanışması" adı altında sergiledikleri hakkaniyet ve yapıcılıktan uzak tutumunun yeni bir örneğini teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bildiride, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesi ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesi GKRY'nin AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürdüğünü gözler önüne sermektedir. Unutulmamalıdır ki 2017 yılında Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasının temel sebebi Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz, kendisini adanın tek sahibi, Kıbrıs Türk halkını ise azınlık olarak gören zihniyetidir. Bildiride Kıbrıslı Türklerin adanın doğal kaynakları üzerindeki meşru haklarından bahsedilmemesi bu çarpık zihniyetin devam ettiğini göstermektedir."

Ayrıca açıklamada, " Türkiye, Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını korumaktadır." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:27 Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:20:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gkry AB Üyeliğini İstismar Etmeyi Sürdürüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]