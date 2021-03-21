GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü - Son Dakika

GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü

21.03.2021 22:26

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sınıra düzensiz göçmen geçişlerini gerekçe gösteren 11 kilometrelik dikenli tel çekmesinin ardından 'As Dame' adlı bir grup sınırdaki tüm telleri keserek, Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı önüne ördü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sınıra düzensiz göçmen geçişlerini gerekçe gösteren 11 kilometrelik dikenli tel çekmesinin ardından 'As Dame' adlı bir grup sınırdaki tüm telleri keserek, Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı önüne ördü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) KKTC üzerinden Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgeyi aşarak gelen düzensiz göçmenleri engelleme bahanesiyle kendi sınırlarının 11 kilometrelik bölümüne dikenli tel çekmesine tepki dinmiyor. Rum siyasilerin de tepkisine neden olan olayla ilgili 'As Dame' olarak bilinen bir grup Rum, sınıra örülen telleri tek tek keserek, Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı'nın kapısına ördü.

'HÜKÜMET ADA'NIN BÖLÜNMESİNİ İSTEYENLERDEN SEMPATİ TOPLUYOR'

Sınıra dikenli tel çekilmesini protesto eden 'As Dame' adlı grup, tellerin kesildiği anları kayda alarak, klip olarak yayınladı. Söz konusu grup, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Kıbrıs'ı ikiye bölen dikenli teller ile mültecileri kamp içerisinde tutan teller aynı siyasetin ürünüdür. Kıbrıs'ta barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla 11'inci kez müzakerelere hazırlanırken, 11 kilometre uzunluğunda dikenli telin konulması, Rum hükümetin adanın bölünmesini isteyenlerden sempati toplamaya çalıştığını gösteriyor' ifadelerine yer verildi. 'As Dame' grup yayınladığı videoda, sınırda söktükleri tellerin Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı kapısında ördükleri anları da yayınladı. Rum polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edilirken, polis her yerde sınırdaki telleri söken 'As Dame' adlı grup üyelerini arıyor.

RUM SİYASİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki muhalefet, Rum lider Nikos Anastasiadis'e, 'KKTC ile sınırı tanıyorsunuz' suçlamasını yöneltirken, Rum İçişleri Bakanı, 'Mültecilerin kullandığı yolu kapatıyoruz, BM ve AB'ye bildirdik' ifadeleriyle savunmaya geçmişti. Öte yandan, Kıbrıs'ta Türk askeri ile Rum ordusu arasında BM denetiminde 'Yeşil Hat' adı verilen 180 kilometre uzunluğunda 346 kilometrekarelik ara bölge bulunuyor. Kıbrıs Rum Yönetimi, BM askerlerinin ara bölgede yeterli önlemi almadığı bahanesiyle Mart'ın ilk haftasında kendi sınırlarına 11 kilometrelik dikenli tel çekerek, eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü
GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü
GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü
GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü

İçişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü - Son Dakika


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