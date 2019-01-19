Son Dakika Haberleri: Gkry'de Akel Partisi, Kıbrıslı Türk Kızılyürek'i AP Seçimlerine Aday Gösterdi

Gkry'de Akel Partisi, Kıbrıslı Türk Kızılyürek'i AP Seçimlerine Aday Gösterdi

1 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde AKEL Partisi, Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı yazar Niyazi Kızılyürek'i Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği seçimlerine aday olarak gösterdi.

Gkry'de Akel Partisi, Kıbrıslı Türk Kızılyürek'i AP Seçimlerine Aday Gösterdi, System.String[]
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde AKEL Partisi, Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı yazar Niyazi Kızılyürek'i Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği seçimlerine aday olarak gösterdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Komünist Emekçi Halkın Yükselen Partisi ve ana muhalefet partisi AKEL, Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı yazar Niyazi Kızılyürek'i Avrupa Parlamentosu milletvekilliği seçimlerine aday olarak gösterdi. AKEL Merkez Komitesi, Avrupa Parlamentosunun 26 Mayıs 2019 yapılacak seçimlerde aday listesini belirledi. Adaylar arasında 59 yaşındaki Kıbrıslı Türk profesör Niyazi Kızılyürek yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Komünist Emekçi Halkın Yükselen Partisi ve ana muhalefet partisi AKEL-Sol-Yeni Güçler'in adaylarının resmi sunumu 26 Ocak'ta yapılacak. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:42 Kaynak: İHA

Avrupa, Güney Kıbrıs, Güncel
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