GKRY'de Covid-19 aşılamalarının Ocak 2021'de başlaması planlanıyor - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Covid-19'a karşı aşılamaların 2021 Ocak ayı başlarında başlamasını planlıyor.

Korona virüs salgınına karşı Rusya, İngiltere, ABD ve Kanada'da aşılamaların başlamasının ardından birçok ülke muhtemel aşılama takvimini açıklıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı, Covid-19'a karşı aşılamaların nasıl yapılacağı konusundaki programını açıkladı.

Tıbbi Hizmetler Müdür Yardımcısı Olga Kalakouta yaptığı açıklamada, aşıların dağıtımında önceliğin yaşlılar için evlerde ve bakım kurumlarında yaşayan veya çalışan yaklaşık 5 bin kişiye verileceğini aktardı. Aşılamada ikinci sırada 80 yaş ve üzerindeki kişiler, kronik hastalıkları olanlar sağlık uzmanlarının yer aldığını belirten Kalakouta, 2021 Ocak ayı başlarında yaklaşık 168 bin doz aşının GKRY ulaşacağını aktardı. Kalakouta, ancak aşıların GKRY'ye ulaşacağı gerçek tarihin Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkelere dağıtım programına bağlı olacağını ve bu ülkelerin hepsinin aşıyı aynı gün alacağını açıkladı.

Aşılama programının 2022'nin ilk çeyreğine kadar devam edeceğini aktaran Kalakouta, ek aşı dozlarının her üç ayda bir GKRY'ye gelmesinin planlandığını ifade etti. Aşının gönüllü olanlara yapılacağını belirten Kalakouta, GKRY'nin çok yüksek bir aşı kabul oranına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou ise yaptığı açıklamada, "Aşı sonun başlangıcıdır, ancak yolun sonu değildir" ifadelerini kullanarak, insanların bir süre daha kişisel koruma önlemleri almaları gerektiğini belirtti.

GKRY'de toplam vaka sayısı 15 bin 450'ye, toplam can kaybı ise 82'ye ulaştı.

(İHA)