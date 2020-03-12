GKRY'de içerisinde 148 yolcu bulunan uçak karantinaya alındı - Son Dakika

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GKRY'de içerisinde 148 yolcu bulunan uçak karantinaya alındı
6 saat önce
GKRY'de Larnaka Havalimanı'na iniş gerçekleştiren, 148 yolcunun bulunduğu yolcu uçağının karantinaya alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
GKRY'de Larnaka Havalimanı'na iniş gerçekleştiren, 148 yolcunun bulunduğu yolcu uçağının karantinaya alındığı belirtildi.
İngiltere'den havalanan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'na iniş gerçekleştiren yolcu uçağının karantinaya alındığı duyuruldu. Yetkililerden yapılan açıklamada İçerisinde 148 yolcunun bulunduğu uçaktaki bazı yolcularda virüs semptomlarının görülmesinin üzerine uçağın karantinaya alındığı belirtildi. Semptomların görüldüğü hastalar Lefkoşa Genel Hastanesine sevk edilirken, diğer yolcuların uçak içerisinde karantinaya alındığı ifade edildi. - LEFKOŞA
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