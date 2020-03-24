Son Dakika › Güncel › GKRY'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
GKRY'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3'e yükseldi
28 dakika önce
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ölü ve vaka sayıları artıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis Facebbok hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Anastasiadis, "Bugün salgın sonucu 2 hemşehrimizi daha kaybettik. Bu savaşı kazanmak için evlerinizde kalın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rum yetkililer 8 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 124'e ulaştığını ifade etti. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:38 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü