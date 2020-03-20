GKRY'de korona virüs vaka sayısı 75'e yükseldi - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) vaka sayısı artıyor. Bölgede 8 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 75'e ulaştığı bildirildi. Virüs taşıdığı tespit edilenlerden 4'ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. - LEFKOŞA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi

Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var