GKRY'de korona virüs vaka sayısı 75'e yükseldi - Son Dakika

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GKRY'de korona virüs vaka sayısı 75'e yükseldi
6 saat önce
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 75'e yükseldiği açıklandı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 75'e yükseldiği açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) vaka sayısı artıyor. Bölgede 8 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 75'e ulaştığı bildirildi. Virüs taşıdığı tespit edilenlerden 4'ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:07 Kaynak: İHA
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