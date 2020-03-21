GKRY'de korona virüs vakası 84'e yükseldi - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde vaka sayısı artıyor. Bölgede 9 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 84'e ulaştığı bildirildi. Virüs taşıdığı tespit edilenlerin içinde sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. - LEFKOŞA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı