GKRY'de korona virüs vakası 84'e yükseldi - Son Dakika

GKRY'de korona virüs vakası 84'e yükseldi
6 saat önce
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 84'e yükseldiği açıklandı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 84'e yükseldiği açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde vaka sayısı artıyor. Bölgede 9 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 84'e ulaştığı bildirildi. Virüs taşıdığı tespit edilenlerin içinde sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:06 Kaynak: İHA
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