GKRY'de korona virüs vakası 84'e yükseldi - Son Dakika
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GKRY'de korona virüs vakası 84'e yükseldi

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 84'e yükseldiği açıklandı.

GKRY'de korona virüs vakası 84'e yükseldi, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 84'e yükseldiği açıklandı.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde vaka sayısı artıyor. Bölgede 9 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 84'e ulaştığı bildirildi. Virüs taşıdığı tespit edilenlerin içinde sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. - LEFKOŞA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:06 Kaynak: İHA

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