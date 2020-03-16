Son Dakika › Güncel › GKRY'de korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi - Son Dakika
GKRY'de korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi
6 saat önce
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayıları artıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 kişide daha korona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi. Bölgede yeni tespit edilen vakalar ile toplam vaka sayısı 46'ya yükseldi. - LEFKOŞA
Son Dakika Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek