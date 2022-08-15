GKRY'de terör örgütü PKK propagandası yapıldı - Son Dakika
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GKRY'de terör örgütü PKK propagandası yapıldı

15.08.2022 17:43

GKRY'de terör örgütü PKK propagandası yapıldı Terör örgütü mensubu bir grup Trodos'daki piknik alanında düzenledikleri etkinlikte, PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçalarını açıp örgüt lehine slogan attı Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenledikleri organizasyonda,...

GKRY'de terör örgütü PKK propagandası yapıldı

Terör örgütü mensubu bir grup Trodos'daki piknik alanında düzenledikleri etkinlikte, PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçalarını açıp örgüt lehine slogan attı

ANKARA - Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenledikleri organizasyonda, PKK propagandası yaptı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün Trodos'daki piknik alanında bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden sözde "15 Ağustos Diriliş Bayramı'nı" kutladı.

GKRY'de faaliyet gösteren "Kürt Halk Meclisi" isimli grup etkinlikte, terörist başı Abdullah Öcalan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

Etkinlikte PKK yöneticilerinden Lezgin Serhat, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını hedef alan kara propaganda içeren bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

GKRY, PKK/PYD'ye ofis açma izni verilmişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti. Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor.

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Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası BOMBALI EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN TERÖRİST TUTUKLANDI BOMBALI EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN TERÖRİST TUTUKLANDI
Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa GKRY'de terör örgütü PKK propagandası yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GKRY'de terör örgütü PKK propagandası yapıldı - Son Dakika
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