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GKRY'de faaliyet gösteren "Kürt Halk Meclisi" isimli grup etkinlikte, terörist başı Abdullah Öcalan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › GKRY'de terör örgütü PKK propagandası yapıldı - Son Dakika

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