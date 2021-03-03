GKRY'den KKTC'ye provokatif engel - Son Dakika

GKRY'den KKTC'ye provokatif engel

03.03.2021 23:09
GKRY'den KKTC'ye provokatif engel, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Erenköy'de konuşlu askeri birliğe lojistik ikmal sağlayan konvoyun Yeşilırmak Sınır Kapısı'ndan geçişini gerekçe göstermeden engelledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Erenköy'de konuşlu askeri birliğe lojistik ikmal sağlayan konvoyun Yeşilırmak Sınır Kapısı'ndan geçişini gerekçe göstermeden engelledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) provokatif eylemlerine bir yenisi daha eklendi. GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Erenköy'de konuşlu askeri birliğe rutin olarak lojistik ikmal sağlayan konvoyun Yeşilırmak Sınır Kapısı'ndan geçişini gerekçe göstermeden engelledi. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeşilırmak Mutabakatı uyarınca Erenköy'de konuşlu askeri birliğe lojistik ikmal sağlamak üzere Yeşilırmak Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilmesi öngörülen konvoyun düzenli geçişinin Kıbrıs Rum tarafınca engellendiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu mutabakat esaslarına göre gerekli bildirimler yapılmış olmasına karşın, Kıbrıs Rum tarafının bahse konu ikmal amaçlı düzenli geçişi engellemesi Yeşilırmak Mutabakatı'nın açık ihlalidir. Bu, Kıbrıs Rum tarafının mutabakatı ilk ihlali değildir" denildi.

"Rum tarafının son zamanlarda izlediği gerginlik siyasetinin örneklerindedir"

Açıklamanın devamında, "Erenköy'deki birliğimize temel ihtiyaçların ulaştırılmasına yönelik insani boyutu olan düzenli geçişin engellenmesi, temas hattı boyunca, 35'i ara bölgede olmak üzere, 223 portatif ağır silah mevzinin yerleştirilmesi ile ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlerin kara sınır kapılarından geçişlerine mani olunması, Kıbrıs Rum tarafının son zamanlarda izlediği gerginlik siyasetinin örneklerindedir" ifadelerine yer verildi.

BM Barış Gücü'ne başvuruldu

KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız, Yeşilırmak Mutabakatı'nın ihlalinin derhal sonlandırılmasını teminen Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde en üst düzeyde gerekli girişimlerde halihazırda bulunmuş ve anılan ihlali şiddetle protesto etmiştir. Yeşilırmak Mutabakatı'nın onurlandırılmaması durumunda, ülkemizin karşı adımlar atmak zorunda kalacağı aşikardır" - LEFKOŞA

GKRY'den KKTC'ye provokatif engel

Güney Kıbrıs, Erenköy, Kıbrıs, Rum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika GKRY'den KKTC'ye provokatif engel - Son Dakika


Son Dakika

Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakeme ateş püskürdü Muharrem İnce, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasını tekrar gündeme getirdi: Büyük gelişmeler oluyor Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor
Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu         
23:19
Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e lakaplı gönderme Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e lakaplı gönderme         
22:39
Son Dakika: Haftalık vaka sayıları ve 15 günde bir yayınlanacak risk haritası hafta sonu ilan edilecek Son Dakika: Haftalık vaka sayıları ve 15 günde bir yayınlanacak risk haritası hafta sonu ilan edilecek         
22:09
Gündemi değiştirecek iddia: ABD, Rus savaş gemilerini batırmayı planlıyordu Gündemi değiştirecek iddia: ABD, Rus savaş gemilerini batırmayı planlıyordu         
21:44
İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı         
21:16
Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılma tartışmasında tavrını belli etti: Birini kapatırsınız bir başkası çıkar Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılma tartışmasında tavrını belli etti: Birini kapatırsınız bir başkası çıkar         
20:45
Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı         
17:57
Bakan Soylu'dan kontrollü normalleşme talimatı: Denetimlerde teknolojiden yararlanın Bakan Soylu'dan kontrollü normalleşme talimatı: Denetimlerde teknolojiden yararlanın         
16:47
HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek         
14:48
5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum 5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum         
14:32
İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı         
11:41
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı         
10:28
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 23:28:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GKRY'den KKTC'ye provokatif engel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei