GKRY, İngiltere'den gelen yolcuları 14 gün karantinaya alacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,(GKRY) koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere 'den giriş yapan yolcular için 14 günlük karantina uygulaması kararı aldı.

İngiltere'den gelen 'korona mutasyon geçirdi' açıklamaları tüm Avrupa'da paniğe neden oldu. Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelern yanısıra bir çok ülke, İngiltere'ye yönelik seyahat kısıtlaması getirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,(GKRY) koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den giriş yapan yolcular için 14 günlük karantina uygulaması kararı aldı.

1014 GÜN KARANTİNA UYGULAMASI

Rum basını, İngiltere'den Baf ve Larnaka havaalanlarına iniş yapan ve PCR testi negatif çıkan yolculardan bu sabah saat 06.00 itibarıyla kendilerini 10-14 gün izole etmeleri istendiğini aktardı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen bin 831 testin 242'sinin pozitif çıktığı ve pandeminin başından beri açıklanan pozitif vaka sayısının 17 bin 718'e çıktığı, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip Koronavirüs nedenli toplam can kayıbının 91'i bulduğu kaydedildi. Koronavirüs hastası sayısının 125 olduğu, bunlardan 28'inin durumunun kritik, 13'ünün entübe olduğu açıklandı.

- Kktc