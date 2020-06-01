GKRY, Köprülü Camii'ne yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, (GKRY) Limasol'daki Köprülü Camii'ne yapılan saldırıyı kınadı.



Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentinde bulunan Köprülü Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından molotofkokteyli atılarak, İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. GKRY tarafından camiye yapılan saldırı kınandı. GKRY Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kuşos, yaptığı açıklamada, "Limasol'da bulunan Köprülü Camii'ne yapılan vandallığı en şiddetli şekilde kınıyoruz. İbadethanelere karşı yapılan bunun gibi eylemler nereden gelirlerse gelsinler kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, ilk andan itibaren olayın derinden araştırılması ve suçluların ortaya çıkarılması konusunda talimat verdi" dedi. - LEFKOŞA