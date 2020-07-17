GKRY'nin kapattığı sınır kapılarının açılması için düdüklü eylem - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tek taraflı olarak kapattığı kara kapılarının açılması için Lokmacı sınır kapısında eylem düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeni ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) tek taraflı olarak kapattığı sınır kapılarının açılması için Birleşik Eylem Komitesi ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve esnafın katılımıyla Lokmacı sınır kapısında eylem yapıldı.

Eylemciler düdükleri ile birlikte Lokmacı geçiş kapısının önüne gelerek, "Geçişlerde keyfi uygulamaya son", "Açılsın Kapılar" yazılı pankart açtı.

Eylemde basın açıklamasını yapan KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, "Kıbrıs Rum Yönetiminin Lokmacı ve bazı kara kapılarındaki keyfi ve Avrupa Birliği yurttaşlarının bile KKTC'ye geçişinin engellendiği uygulamaları, yaşamın devam etmesi noktasında karışıklı olarak ekonomilerin ayakta tutulması için verdiğimiz mücadeleye zarar vermektedir" dedi. Tulga, "Dolayısıyla ekonomik önlemler ile birlikte sürdürülmesi gereken salgına karşı mücadeleyi de olumsuz olarak etkilemektedir. AB yurttaşlarının ada içerisindeki dolaşımın engellenmesi nereden bakılırsa bakılsın Avrupa Birliği hukukuna aykırıdır" ifadelerini kullandı. Tulga, "Toplumların her türlü iş birliği önündeki tüm engellemeler kaldırılmalı, kara geçiş kapılarında salgını bahane ederek son zamanlarda alınan hukuka aykırı keyfi kararlara ise derhal son verilmelidir" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından KTEZO Başkanı Mahmut Kamber kapıların açılmasına yönelik iyi niyet mektubunu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü yetkililerine teslim etti.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)