GKV Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel GKV Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde - Son Dakika

GKV Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol Takımı Siirt'te düzenlenen bölge şampiyonasında rakiplerini eleyerek, Türkiye yarı finallerine yükseldi.

GKV Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol Takımı Siirt'te düzenlenen bölge şampiyonasında rakiplerini eleyerek, Türkiye yarı finallerine yükseldi.


Son maçında Mardin'in Kızıltepe İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Özcan Yıldız Anadolu Lisesi takımını 103-30'luk farklı bir skorla yenerek yarı finallere yükselen ekibin başarısı Gaziantep'te sevinçle karşılandı. Kuruluşunun 56.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları akademik başarılarını sosyal kültürel ve sanatsal başarılarının yanı sıra spor alanındaki başarılarıyla da sürdürmeye devam ediyor. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Liseler arası Genç Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonasında Gaziantep birinciliğini namağlup unvanla kazanarak Siirt'te gerçekleştirilen bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol Takımı Siirt'te düzenlenen bölge şampiyonasında rakiplerini eleyerek Türkiye yarı finallerine yükseldi. Son maçında Mardin il birincisi olan Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu Lisesi takımını 103-30'luk farklı bir skorla mağlup eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol Takımının bu başarısı sporseverler tarafından taktirle karşılanırken, takımın önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Türkiye Yarı Finallerinde Gaziantep'i ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsil edeceği açıklandı. Başarıların hiçbir zaman tesadüf olmadığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, elde edilen sonuçtan dolayı sporcuları ve teknik heyeti kutlayarak yarı finallerde başarılar diledi. GKV Özel Okullarını Türkiye Finallerine taşıyan takımın antrenörlüklerini Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler yaparken ekipte Emre Arslantaş, Furkan Sekmeç, Hasan Efe Yağcı, Osman Uncuoğlu, Atakan Berdan, Emre Eratılgan, Doğukan Navdar, Arda Karagülle, Arda Akgül ve Eyüp Murat Kılıç görev aldı. Şampiyon takımı Siirt'te yalnız bırakmayan GKV Özel Okulları Beden Eğitimi Zümre Başkanı Ebru Akgül'de sporcularla yakından ilgilenerek başarılarını kutladı. - GAZİANTEP

Gaziantep, basketbol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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