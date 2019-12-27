GKV'de "25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel GKV'de '25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı' konulu konferans - Son Dakika

GKV'de "25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı" konulu konferans

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Tarih ve Atatürk İlke ve İnkılapları Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Biçici GKV Özel Okullarında 25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

GKV'de

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Tarih ve Atatürk İlke ve İnkılapları Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Biçici GKV Özel Okullarında 25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Biçici Antep savunmasının bütün detaylarını öğrencilerle paylaşırken konuyla ilgili merak edilen soruları da yanıtladı.


Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen "25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı" konulu konferansta Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Tarih ve Atatürk İlke ve İnkılapları Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Biçici öğrencilerle buluştu. Antep savunmasının milli mücadeledeki yeri ve öneminin anlatıldığı 25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı konulu konferansta Biçici Antep savunmasının ana hatlarını ve yaşanan olayları aktardı.


Biçici konuşmasında 30 Ekim 1918-25 Aralık 1921 tarihleri arasında tam olarak 3 yıl 2 ay süren milli mücadeleyi tüm detaylarıyla kronolojik sıralamaya göre öğrencilerimizle paylaşırken milli mücadele öncesi savaşlar, coğrafi konum ve antlaşmalara da kronolojik sırayla anlattı. TBMM tarihinde ilk kez bir "Gazi"lik unvanının Gaziantep'e verildiğinin altını çizen Biçici, " Türkiye'de Antep Savunması, Çanakkale Zaferi ve daha nice verdiğimiz milli mücadele Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ayrı düşünülemez. Çünkü O, hiçbir zaman halkı yalnız bırakmamış direktifleri doğrultusunda yönetmiştir. Antep Savunması gibi nice kahramanlık öykülerini iyi anlayabilmek için, Atatürk'ün bu konudaki düşünceleri ve birbirini tamamlayan Atatürk ve mücadele kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak gerekir" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
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