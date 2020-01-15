GKV'de anaokulu öğrencilerinin ilkokulda 1 gün heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GKV'de anaokulu öğrencilerinin ilkokulda 1 gün heyecanı - Son Dakika

GKV'de anaokulu öğrencilerinin ilkokulda 1 gün heyecanı

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri düzenlenen etkinlikle bir gün boyunca ilkokul derslerine girerek ilkokul öğrencisi olmanın heyecanını yaşadı.

GKV'de anaokulu öğrencilerinin ilkokulda 1 gün heyecanı, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri düzenlenen etkinlikle bir gün boyunca ilkokul derslerine girerek ilkokul öğrencisi olmanın heyecanını yaşadı.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen İlkokulda 1 Gün Heyecanı konulu etkinlikte öğrenciler bir günlerini ilkokulda yer alan sınıflarda geçirerek önümüzdeki yıl eğitim öğretim görecekleri okulu, öğretmenleri ve dersleri yakından tanıma şansı yakaladı. Heyecan, sevinç ve merakla Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu kapısından ağabeyleri ve ablalarının eğitim gördüğü okul binasına adım atan öğrenciler "İlkokulda Bir Gün" tamamlamanın mutluluğunu öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte yaşadı.


Bir gün süreyle ilkokulda derse giren öğrenciler heyecan ve merak ile dersleri takip etti. İlkokul öğretmenlerinin hazırladığı dans, drama ve oyunlar ile eğlenen anaokulu öğrencileri günü ikramlar ve fotoğraf çekimi ile tamamladı. GKV Özel Anaokulu öğrencileri günün anısına çekilen fotoğrafları GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren ve GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut tarafından öğrencilere hediye edildi.


Etkinlikle ilgili bir değerlendirme yapan Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut öğrencilerin büyük bir keyifle ilkokulda gün boyu derslere katıldığını, önümüzdeki süreçte gidecekleri okulu yakından tanıma şansı yakaladıklarını ifade ederek etkinliğin bundan sonraki dönemlerde de farklı şekillerde sürdürüleceğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Gökçen Bulut, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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