GKV'de ergenlik konusu anlatıldı - Son Dakika
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GKV'de ergenlik konusu anlatıldı

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerine yönelik ergenlik dönemi ve gelişim özellikleri konulu seminer düzenlendi.

GKV'de ergenlik konusu anlatıldı, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerine yönelik ergenlik dönemi ve gelişim özellikleri konulu seminer düzenlendi. Seminerde ergenlik nedir?, ergenlikte fiziksel değişimler, ergenlikte duygusal değişimler, biyolojik gelişim ve zihinsel gelişimler nelerdir konularında öğrenciler aydınlatıldı.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından "Ergenlik Dönemi ve Gelişim Özellikleri" konulu bilgilendirme semineri


düzenlendi. GKV Özel Ortaokulu Rehber Öğretmenleri Gökçe Bekar, Suzan Bağcı ve Yunus Emre Kahvecioğlu tarafından düzenlenen seminerle öğrencilerin ergenlik dönemi hakkında sağlıklı ve doğru bilgilenmelerinin sağlanması hedeflenirken öğrencilerin ergenlik hakkında merak ettiği konularda soru cevap şeklinde yanıtlandı.


GKV Özel Ortaokulu Rehber Öğretmenleri Gökçe Bekar ve Suzan Bağcı tarafından kız öğrencilere, GKV Özel İlkokul Rehber Öğretmeni Yunus Emre Kahvecioğlu tarafından da erkek öğrencilere yönelik "ergenlik nedir?, ergenlikte fiziksel değişimler, ergenlikte duygusal değişimler, biyolojik gelişim ve zihinsel gelişimler nelerdir?" konulu sunumlar yapıldı. Seminerlerin önümüzdeki dönemlerde de gerçekleştirileceği ifade edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
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