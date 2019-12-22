GKV'de Speak Up Projesi'ne Büyük İlgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel GKV'de Speak Up Projesi'ne Büyük İlgi - Son Dakika

GKV'de Speak Up Projesi'ne Büyük İlgi

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri ve İngilizce öğretmenlerinin katkılarıyla 'Speak Up' Projesi hayata geçti.

GKV'de Speak Up Projesi'ne Büyük İlgi, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri ve İngilizce öğretmenlerinin katkılarıyla 'Speak Up' Projesi hayata geçti.


İngilizcenin günlük yaşamda etkin kullanılmasını hedefleyen projede öğrenciler gün boyu okulda ki etkinliklerinde İngilizce konuşarak pratiklerini geliştirdi.


Yabancı dil eğitiminde Türkiye'nin en saygın kurumları arasında yer alan ve 56 yıldır Türkiye'ye eğitim alanında önemli katkılar sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları dil eğitiminde etkin öğrenmeyi sağlamak için bir birinden farklı projeleriyle dikkat çekiyor. Son olarak Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Speak Up' Projesi büyük ilgi görürken, öğrenciler gün boyu okuldaki etkinliklerinde İngilizce konuştu. Projeye katılan öğrencileri ve öğretmenleri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, yabancı dil eğitiminde uygulanan projelerin başarıyla sonuçlandığını belirterek, 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca benzeri projelerin uygulamaya konacağını ifade etti.


Etkinliklerle İngilizce pratik geliştiriliyor


Projeyle ilgili bir değerlendirme yapan GKV Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman,"Öğrencilerimizin gün boyu gerçekleştirdikleri etkinlikler esnasında İngilizce konuşmalarını amaçlayan proje kapsamında bir çok aktivite organize edildi. Matematik ve Fen Bilgisi terimlerini İngilizce kullanarak oynanan oyunlardan eğlenceli soru çözümlerine, İngilizce film saati için yapılan bilet satışlarından, çekilişlere ve grup çalışmalarına kadar birçok aktivitede İngilizceyi etkin bir şekilde kullanan öğrencilerimiz; eğitici ve eğlenceli bir deneyim yaşama ve pratik yapma fırsatı yakaladılar. Bu tür projelerimiz yıl boyunca devam edecektir" dedi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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