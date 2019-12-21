GKV'de travma geçirmiş çocuklarla iletişim semineri - Son Dakika
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GKV'de travma geçirmiş çocuklarla iletişim semineri

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen Travma Geçirmiş Çocuklarla İletişim konulu seminerde GKV Okul Psikoloğu Didem Peri Dalkılıç sosyal ve kültürel uyum sıkıntısı içerisinde olan öğrencilere çeşitli faaliyetlerle destek verme, öğrenme ortamlarını daha kaliteli hale getirerek...

GKV'de travma geçirmiş çocuklarla iletişim semineri, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen Travma Geçirmiş Çocuklarla İletişim konulu seminerde GKV Okul Psikoloğu Didem Peri Dalkılıç sosyal ve kültürel uyum sıkıntısı içerisinde olan öğrencilere çeşitli faaliyetlerle destek verme, öğrenme ortamlarını daha kaliteli hale getirerek kişisel gelişim sağlamayla ilgili bilgiler verdi.


Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji, Koç Üniversitesi Global Aid Öğrenci Topluluğu, Ömer Asım Aksoy Ortaokulu ortaklığında planlanan Yabancı ve Türk Uyruklu Çocuklara Yönelik Kişisel Gelişim ve Sosyal Uyum Programı kapsamında GKV Cemil Alevli Kolej'inden projeye katılan öğrencilerine yönelik eğitimler başladı. "Lets be United"/ "Anlaş, Kaynaş, Beraber Paylaş" projesi kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji (IB) C10A sınıfı öğrencilerinin eğitimleri başladı. Planlanan eğitimlerin ilki "Travma Yaşayan Çocuklarla İletişim" konusunda Okul Psikoloğu Didem Peri Dalkılınç tarafından verildi. Proje kapsamındaki eğitimler 10 Ocak 2020 tarihine kadar farklı alanlarda ve konularda devam edeceğini açıklayan GKV Özel Liseleri Psikoloğu Uzm. Klink Psk. Didem Peri Dalkılınç yaptığı değerlendirmede " Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji, Koç Üniversitesi Global Aid Öğrenci Topluluğu, Ömer Asım Aksoy Ortaokulu ortaklığında planlanan Yabancı ve Türk Uyruklu Çocuklara Yönelik Kişisel Gelişim ve Sosyal Uyum Programı kapsamında okulumuz projeye katılan öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlemektedir. 2. Dönem başlayacak olan projemiz 'Let's Be United 'Anlaş Kaynaş Paylaş' projesi için verilen eğitimlerin ilki olan "Travma Yaşayan Çocuklar ile İletişim" konusunda gerçekleştirilmiştir. Projede görev alan IB 10. sınıf öğrencilerine verilen bu eğitimin amacı; çalışmakta oldukları mülteci çocukların ve ailelerinin yaşamış olduğu travmayı anlayabilmeleri ve buna bağlı duygu durumlarını anlamlandırabilmeleridir. Eğitimde travma yaşayan bir çocuğun duygu ve düşünceleri, davranışları hakkında bilgi verilmiş olup, bu çocuklarla daha doğru bir şekilde nasıl iletişim kurabilecekleri anlatılmıştır. Projenin amacı; Sosyal ve kültürel uyum sıkıntısı içerisinde olan öğrencilere çeşitli faaliyetlerle destek vermek, öğrenme ortamlarını daha kaliteli hale getirerek kişisel gelişim sağlamaktır. Öğrencilerimiz bu amaca yönelik mülteci çocuklar ile iletişim kurarken onları daha iyi anlayabilecek, çocuğa travmalarını hatırlatan bir durum karşısında vereceği tepkilerin neler olabileceği ve bu durum karşısında öğrencilerimizin neler yapabileceği eğitim de anlatılmıştır" dedi. - GAZİANTEP

Koç Üniversitesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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