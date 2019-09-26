GKV'de veli bilgilendirme toplantısı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu 5 ve 6 yaş öğrenci velilerinin katılımı ile GKV Özel Anaokulunda "Veli Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Öğrencilerin okula uyumu ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak eğitim programları hakkında velilerin bilgilendirildiğini ifade eden Okul Müdürü Gökçen Bulut "Eğitimde ki bireysel başarılar okul, aile, öğretmen ve öğrenci arasındaki koordinasyonun başarılı yürütülmesiyle ileri seviyelere götürülebilir" dedi.



2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ve öğrencilerin uyum süreçlerini başarıyla tamamlamasının ardından okul, öğretmen ve veli ilişkilerinin geliştirilmesi, ailelerin eğitimde ki etkinliğinin arttırılması ve uygulanan eğitim programları hakkında velilerin bilgilendirilmesi amacıyla Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu veli bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Velilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı da GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut toplantıda 2019-2020 eğitim - öğretim yılında uygulanacak okul Öncesi Eğitim Programı, İngilizce Eğitim Programı, etkinlikler ve projeler hakkında velilere bilgiler verdi. Öğrencilerin derslerine giren okul öncesi öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri, Rehberlik öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleri de çocuklarla ilgili gelişimler hakkında velileri bilgilendirerek velilerin sorularını yanıtladı. - GAZİANTEP