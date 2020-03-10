GKV'de virüslerden korunma ve ilk yardım yöntemleri anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GKV'de virüslerden korunma ve ilk yardım yöntemleri anlatıldı - Son Dakika

GKV'de virüslerden korunma ve ilk yardım yöntemleri anlatıldı

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte virüslerden korunma yolları, okullarda alınması gereken tedbirler ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

GKV'de virüslerden korunma ve ilk yardım yöntemleri anlatıldı, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte virüslerden korunma yolları, okullarda alınması gereken tedbirler ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.


Öğrencilere yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimde kaza sonrası ilk yardım uygulamaları ve alınacak önlemlerde dile getirildi.


Corona virüsü olarak bilinen Covid-19 virüsü ve virüslere karşı alınacak önlemler ile kazalara karşı alınması gereken önlemler ve kaza geçirmiş bir insana uygulanacak ilk yardım metotları hakkında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerine yönelik İlk yardım Eğitmeni ve Sağlık Görevlisi Tuba Demircioğlu tarafından çeşitli bilgiler verildi.


İlk yardım Eğitmeni ve Sağlık Görevlisi Tuba Demircioğlu her türlü mikroptan korunmanın en önemli yolunun hijyen olduğunu ifade ederek, temizliğin önemine dikkat çekti. Tuba Demircioğlu, "El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el dezenfektanı kullanılmalıdır. Sınıflar mümkün olduğunca sık sık havalandırılmalıdır. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalı, dengeli ve sağlıklı beslenmelidir. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır" dedi.


Corona virüsünün hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla ve virüsün yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağza, buruna ve gözlere götürülmesiyle bulaştığına da dikkat çeken İlk yardım Eğitmeni ve Sağlık Görevlisi Tuba Demircioğlu, virüslerden korunmanın yollarını uygulamalı olarak öğrencilere anlattı. Öğrencilerin merak ettiği konularda da bilgiler veren Demircioğlu daha sonra ilk yardım konularında da açıklamalarda bulundu. - GAZİANTEP

Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:39 Kaynak: İHA
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