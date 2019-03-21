Son Dakika Haberleri: Gkv'deyeni Eğitim Teknikleri Çalıştayı

Gkv'deyeni Eğitim Teknikleri Çalıştayı

1 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ve Öğretmen Akademisi Vakfı "ÖRAV" iş birliğiyle "kreatif Beyin kreatif Çocuk Eğitimi" konula Seminer düzenlenecek.

Gkv'deyeni Eğitim Teknikleri Çalıştayı, System.String[]
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ve Öğretmen Akademisi Vakfı "ÖRAV" iş birliğiyle "kreatif Beyin kreatif Çocuk Eğitimi" konula Seminer düzenlenecek. Öğretmenlerin kendi potansiyellerinin farkına varmaları, sınıflarında kreatif ve inovatif yöntemler kullanarak, öğrencilerinin bu becerileri kazanmalarına destek vermeleri hedeflendiği seminerin 24 Mart Pazar günü düzenleneceği açıklandı.

Anaokulu, ilkokul ve görsel sanatlar öğretmenlerine yönelik il genelinde düzenlenecek olan kreatif Beyin, kreatif Çocuk Eğitimi konulu seminer Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenecek. GKV Özel Okullarıyla Öğretmen Akademisi Vakfı "ÖRAV" iş birliğinde gerçekleştirilecek olan ve 24 Mart 2019 pazar günü GKV eğitim kampüsünde düzenlenecek seminere il genelinden çok sayıda öğretmenin de katılacağı ifade edildi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı "Öğretmenlerimizin eğitimine yönelik seminer çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek Öğretmen Akademisi Vakfı'yla gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle anaokulu, ilkokul ve görsel sanatlar öğretmenlerine yönelik kreatif Beyin kreatif Çocuk Eğitimi konulu bir seminer gerçekleştirilecektir. AdelFaber firması sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan seminere Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülçin Karadeniz katılacak olup seminer Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu eğitimde öğretmenlerin, kendi kreatif potansiyellerinin farkına varmaları, sınıflarında kreatif ve inovatif yöntemler kullanarak, öğrencilerinin bu becerileri kazanmalarına destek vermeleri hedeflenmektedir. Eğitimin içeriği, kreatif düşünmeye ilişkin temel kavramlar, kişisel kreatif potansiyelimiz, öğrenme biçimlerinin etkisi, kreatif gelişimi için kullanılabilecek teknikler ve ders planı tasarlama konularında farkındalık kazandırma amaçlı tasarlanmıştır. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülçin Karadeniz'in söyleşisinin ardından öğretmenlerimizle sınıf ortamında gün boyu çeşitli çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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