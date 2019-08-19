GKV Fen Lisesinden uluslararası STEAM Modeli projesi

Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi tarafından hazırlanan STEAM modelinin genel eğitime entegrasyonu konulu projesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan hibe almaya hak kazandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi tarafından hazırlanan STEAM modelinin genel eğitime entegrasyonu konulu projesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan hibe almaya hak kazandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesinin yanı sıra proje ortakları olarak yer alan Portekiz ve Litvanya'dan birer okul ortak etkinlikler gerçekleştirecek.



Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi olarak başvurusu yapılan Avrupa Birliği KA229 Stratejik Okul Ortaklığı projesi 98.290 Euro hibeyle kabul edildiğini açıklayan GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, "Projemiz, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alan ve giderek daha çok önem kazanan STEAM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik), Art (Sanat) ve Mathematics (Matematik) eğitimini kapsıyor. Proje kapsamında kurumumuzun yanı sıra proje ortaklarımız Portekiz'den Escola Secundria Campos de Melo ve Litvanya'dan Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Inzinerijos Licejus Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesiyle birlikte çalışacak. STEAM modelinin genel eğitime entegrasyonunu konu alan ve önümüzdeki 2 yıl boyunca uygulanacak olan projede, ortaklarımızla çeşitli etkinlikler yürütülüp ortak ülkelerde öğrenci ve öğretmenlerimizin katılacağı proje toplantıları düzenlenecektir. Bizleri destekleyen başta Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy olmak üzere Genel Müdür Vekilimiz İsmet Tiryaki ve GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtep Özdemir'in şahsında kurumumuzun idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Başarılı bir proje olacağına, ülkemize ve kentimize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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