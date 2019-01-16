Son Dakika Haberleri: Gkv'li Altın Kulaçlar Başarıya Kulaç Attı

Gkv'li Altın Kulaçlar Başarıya Kulaç Attı

1 saat önce

2018-2019 eğitim-öğretim yılı Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Lise Gençler Yüzme Yarışmalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri sporcuları önemli başarılara imza atarak madalyaları topladı.

Gkv'li Altın Kulaçlar Başarıya Kulaç Attı, System.String[]
2018-2019 eğitim-öğretim yılı Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Lise Gençler Yüzme Yarışmalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri sporcuları önemli başarılara imza atarak madalyaları topladı. GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir milli takıma sporcu gönderen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının ulusal ve uluslararası yarışmalarda da önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 2 gün süren Okullar Arası Lise Gençler Yüzme Yarışmaları müsabakalarda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri etkili performanslar göstererek her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli derecelere imza attı. 50 metre kurbağada birincilik, 100 metre kurbağada birincilik, 50 metre serbestte ikincilik, 100 metre serbestte üçüncülük ve 50 metre sırt üstü yüzmede ise üçüncülük kazanan sporcular mutluluklarını arkadaşları ve hocalarıyla paylaştı. Okullar Arası Lise Gençler Yüzme Yarışmalarında sergiledikleri üstün performansla bireysel ve takım olarak toplamda 14 madalya kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri sporcularını kutlayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, okul sporlarının bütün dallarının kurum genelinde gerçekleştirildiğini, yüzme sporuna ayrı bir önem verildiğini ifade ederek milli takıma sporcu gönderen bir kurum olduklarına dikkat çekti. Özdemir, başarılı sporcular ve Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Tarhan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep, Spor
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