Gkv'li Çağan Tütüncüler'e Satranç Ödülü
1 saat önce
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Çağan Tütüncüler 260 öğrencinin yarıştığı satranç turnuvasında il ikinciliği kazandı.
Gaziantep
Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Çağan Tütüncüler 260 öğrencinin yarıştığı satranç turnuvasında il ikinciliği kazandı. Mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaşan Tütüncüler bundan sonraki turnuvalarda şampiyonluk hedeflediğini ifade etti.
Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Şehitkamil
Belediyesi tarafından 260 öğrencinin katılımı ile düzenlenen Küçükler Gaziantep Satranç İl Birinciliği satranç turnuvasında GKV Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Çağan Tütüncüler, "9 Yaş Genel Kategorisi"nde il ikincisi oldu.
Düzenlenen törenle okul müdürü Mustafa Şenel tarafından ödüllendirilen Çağan Tütüncüler hedefinin önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atmak olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:32 Kaynak: İHA
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