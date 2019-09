GKV'li İngilizce öğretmenlerine yeni öğretim teknikleri anlatıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı koordinasyonunda GKV Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liseler İngilizce öğretmenlerine yönelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı çerçevesinde eğitim düzenlendi. Yabancı dil eğitiminin önemine dikkat çeken GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman konunun uzmanları tarafından GKV Özel Okulları İngilizce öğretmenlerine yabancı dil öğretiminde kullanılan yeni uygulamalar hakkında eğitimler verildiğini ifade etti.



2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak İngilizce öğretim teknikleriyle ilgili düzenlenen seminerlerin öğretmenler için büyük önem taşıdığını ifade eden GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman yürütülen çalışmaları değerlendirerek " İngilizce öğretmenlerimize yönelik uyguladığımız eğitim planı kapsamında ilk olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında GKV Özel Anaokulunda hayata geçecek olan "International Early Years" eğitim programıyla ilgili seminer GKV Özel Anaokulu İngilizce öğretmenlerine yönelik verildi. Oxford University Press Türkiye'den Sorumlu İş Geliştirme Uzmanı \ Okulöncesi ve İlkokul İngilizce Eğitim Programları Geliştirme Uzmanı Irene Canca tarafından verilen eğitimde ayrıca sınıf yönetimi, CLIL ( İçerik Temelli Yabancı Dil Öğretim Modeli) ve değerlendirme stratejileri konuları da anlatıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu İngilizce öğretmenlerine yönelik düzenlenen eğitimde ise Irene Canca "How to Teach English to Young Learners" ve "Inquiry-based Learning" konularında öğretmenlerimizi aydınlattı. GKV Özel Ortaokulu İngilizce öğretmenlerimiz için de Cambridge University Press Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) Uzmanı Elena Bolel tarafından verilen eğitimde "Active Learning" konusunda eğitim verildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında GKV Özel Liseleri İngilizce öğretmenleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) hakkında bilgilerin yanı sıra İngilizce Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Değerlendirme Stratejileri konularını Elena Bolel tarafından bir seminer verilerek öğretmenlerimizin bu konudaki bilgileri tazelenirken yeni teknikler hakkında da uygulanacak eğitim modeli üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Diğer taraftan İngilizce öğretmenlerimiz yeni akademik yılda kullanılacak yayın, yardımcı kaynak ve dijital programlar ile ilgili bilgilendirildi. Günümüz dünyasında uluslararası standartlara uygun olarak en az iki yabancı dili iyi bilmek adeta zorunluluktur. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu anlamda öğrencilerinin yabancı dil eğitimine ayrı bir önem vermekte anaokulundan başlayan eğitim sürecini diğer kademelerde de başarıyla sürdürmektedir. Öğretmenlerimize yönelik düzenlediğimiz eğitimler bu anlamda olumlu sonuçlar vermiştir" dedi.