GKV'li minikler Atatürk'ü andı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri Atatürk'ü anma haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle Atatürk'ü andı. Atatürk büstünü çiçeklerle süsleyen minik öğrenciler, seslendirdikleri Atatürk konulu şiirlerle duygulandırdı.



Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda düzenlenen bir birinden farklı faaliyetlere GKV Özel Anaokulu'nun minik öğrencileri damgasını vurdu. Minik öğrenciler evlerinden getirdikleri çiçekleri Atatürk büstüne bırakarak büstü çiçeklerle süsleyerek saygı duruşuna bulundular.



Öğretmenler korosu Atatürk şarkıları söyledi



10 Kasım Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğretmenlerinden oluşan öğretmenler korosu katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları anaokulu öğretmenleri, seslendirdikleri şiirlerle de dikkat çekti.



Minik Ada'nın Atatürk şiir duygulandırdı



Öğretmenler korosunun ardından Atatürk'ün yaşamından kesitlerin anlatıldığı belgesel filmi gösterildi. Gaziantep Kolej Vakfı hazırlık ikinci sınıf öğrencisi Ada Çelikkalkan'ın seslendirdiği "Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim" adlı şiir katılımcıları duygulandırdı. Programın sonunda ise Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencilerinin Atatürk için yazdığı mektuplar okul sergi alanında sergilenmeye başlandı.



Atatürk'ü Anma etkinliklerinin hafta boyunca çeşitli faaliyetlerle sürdürüleceği de ifade edildi. - GAZİANTEP