GKV'li Nurhan Karaca'ya Mevlana Özel Ödülü - Son Dakika

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7. sınıfı öğrencisi Nurhan Karaca Dünya Lions Kulüpleri tarafından düzenlenen "Barış" temalı resim yarışmasında "Mevlana Özel Ödülü"nün sahibi oldu. Nurhan Karaca'nın ödül kazanan eserinin 18 Ocak 2020 tarihinde Adana'da düzenlenecek Mevlana Anma Günü'nde de sergileneceği açıklanırken genç ressam sergiye onur konuğu olarak davet edildi.



Eğitim alanında 56 yıldır hizmet veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yetiştirdiği öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlardaki başarılarıyla adından sıkça duyurmaya devam ediyor.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencilerinden Nurhan Karaca geçtiğimiz günlerde Dünya Lions Kulüpleri tarafından düzenlenen "Barış" temalı resim yarışmasında "Mevlana Özel Ödülünün sahibi oldu. Başarılı bir öğrenci olan Nurhan Karaca'nın görsel sanatlar alanında özel bir yeteneği olduğunu ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı "Öğrencimizi başarısından dolayı kutluyorum. Dünya Lions Kulüpleri tarafından düzenlenen "Barış" temalı resim yarışmasında "Mevlana Özel Ödülü kazanarak hepimizi gururlandırdı. Öğrencimiz dünya barışı, hoşgörü ve sevgi mesajlarını içeren resmiyle elde ettiği uluslararası başarıdan dolayı bu kez Ankara'da düzenlenen ödül töreninde okulumuz adına ödülünü Lions Çukurova Sorumlusu Halit Tiltay'dan aldı. Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü Başkanı Esin Çayırağası Alyamaç ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı törende Nurhan Karaca'nın başarısı hepimizi gururlandırdı. Geçtiğimiz yıllarda 3 farklı kişisel resim sergisine imza atarak resim alanında pek çok ödüle sahip oldu. Mevlana kürsü resmi, özel davetiye, poster ve bayrak baskısında da kullanılan resim ayrıca 18 Ocak 2020 tarihinde Adana'da düzenlenecek Mevlana Anma Günü'nde de sergilenecek. Törene özel konuk olarak davet edilen öğrencimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - GAZİANTEP