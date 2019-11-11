Son Dakika Haberleri: GKV'li öğrenciler Atatürk'ün anıları canlandırdı
Son Dakika Güncel GKV'li öğrenciler Atatürk'ün anıları canlandırdı

GKV'li öğrenciler Atatürk'ün anıları canlandırdı

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen etkinlikte öğrenciler Atatürk'ün yaşamından çeşitli kesitleri sahneledikleri gösteride canlandırdı.

GKV'li öğrenciler Atatürk'ün anıları canlandırdı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen etkinlikte öğrenciler Atatürk'ün yaşamından çeşitli kesitleri sahneledikleri gösteride canlandırdı.


Duygusal anların yaşandığı törende Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları drama kulübü öğrencileri Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün yaşamından kesitleri sahneledi. Bilinmeyen birçok anısının sahnelendiği etkinlikte, davetleriler duygusal anlar yaşadı. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli -Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı, Kemal Küçükcan, Aysel Tokatlı, Esin İncioğlu ve Gamze Aşnük'ün yanı sıra GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinlikte davetlilerin duygusal anları gözden kaçmadı. Açılış konuşmasını yapan GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı Atatürk'ün yaşamından kesitler anlattı. Düzenlenen etkinlikte GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Kuzey Karaca Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini sunumlar eşliğinde anlattı. Drama Kulübü'nü öğrencilerinden oluşan bir gurup ise Atatürk'ün anılarını canlandırarak, bilinmeyen birçok özeliğini gözler önüne serdi. GKV Özel Okulları orkestrası ve öğrenci korusu da Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirerek törene ayrı bir anlam kattı. Etkinliklerin sonunda öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Atatürk'ün çağın ötesinde yaşayan bir dünya lideri olduğunu belirterek, özlem, rahmet ve saygıya andıklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi
Sosyal medyadan öğrencilerine veda eden öğretmen, 6 katlı binadan atlayarak intihar etti Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yaktı İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:30:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GKV'li öğrenciler Atatürk'ün anıları canlandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]