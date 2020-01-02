GKV'li öğretmenler yazıp sahneledi, öğrenciler eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel GKV'li öğretmenler yazıp sahneledi, öğrenciler eğlendi - Son Dakika

GKV'li öğretmenler yazıp sahneledi, öğrenciler eğlendi

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğretmenlerinin sahnelediği gösteri 2019 yılını geride bırakıp 2020'yi karşılayan minik öğrencileri eğlendirdi.

GKV'li öğretmenler yazıp sahneledi, öğrenciler eğlendi, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğretmenlerinin sahnelediği gösteri 2019 yılını geride bırakıp 2020'yi karşılayan minik öğrencileri eğlendirdi. Öğretmenlerin yazıp sahneye koyduğu gösteride gönüllerince eğlenen öğrenciler zaman zaman sahnede rol alan öğretmenlerine de eşlik etmeyi ihmal etmedi.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri yeni yıla öğretmenlerinin sahnelediği gösteriyi izleyerek girdi. GKV Özel Okulları Müzik Öğretmeni Alona Şen'in hazırlayıp sahneye koyduğu gösteride öğretmenler rol aldı. Tabiat sevgisi, çevrede yaşayan canlılar, mevsimler ve yıl kavramının anlatıldığı gösterilere öğrenciler de eşlik etti.


Sağlık, dürüstlük, iyi insan olmanın önemini içeren mesajlar ormanlarda yaşayan masal kahramanları üzerinden verilirdi. Yılın son gününü eğlenerek geçiren minik öğrenciler 2020 yılı için sağlık ve mutluluk dileklerini dile getirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı
Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi Gökhan Özoğuz, birbirlerine sarılan iki öğretmene verilen cezaya tepki gösterdi Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

Son Dakika Haberleri
17:12 Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
17:12 Hadim'de eğitime kar engeli - Son Dakika
17:12 Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden basın mensuplarına plaket - Son Dakika
17:11 Nakliyeciler TEM otoyolunu kısa süreli trafiğe kapattı - Son Dakika
17:07 Vali Memiş'ten Erzurum Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:14:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GKV'li öğretmenler yazıp sahneledi, öğrenciler eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]