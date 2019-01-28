Son Dakika Haberleri: Gkv'li Sporcular Satranç Milli Takımında

Gkv'li Sporcular Satranç Milli Takımında

1 saat önce

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen ve 2 bin 636 sporcunun yarıştığı şampiyonada Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sporcularından iki öğrenci farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Türkiye Satranç Milli Takımına girmeyi başardı.

Gkv'li Sporcular Satranç Milli Takımında, System.String[]
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen ve 2 bin 636 sporcunun yarıştığı şampiyonada Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sporcularından iki öğrenci farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Türkiye Satranç Milli Takımına girmeyi başardı.

Sporcuların önümüzdeki süreçte çeşitli uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edeceği öğrenildi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 - 26 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve zorlu maçlara sahne olan küçükler, yıldızlar ve emektarlar satranç şampiyonasında 2 bin 636 sporcunun yarıştığı satranç şölenine katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sporcularından ikisi, milli takıma girerek önemli bir başarıya daha imza attılar. Şampiyonaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından iki öğrencinin milli takıma girdiği yarışma sonrası başarılı sporcular mutluluklarını öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı. GKV satranç antrenörü Mehmet Süleyman Okan yaptığı değerlendirmede, satranç sporunun Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları için önemli bir spor dalı olduğu ve okul öncesi eğitimden başlayan hazırlıkların lise bitimine kadar devam ettiğini ifade ederek, Antalya'da elde edilen sonuçların sadece GKV Özel Okulları için değil, aynı zamanda Gaziantep içinde büyük bir önem taşıdığını, her geçen gün milli takımda yer alan Gaziantepli sporcu sayısının arttığını ifade ederek, milli takıma giren sporcuları kutladı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Gaziantep, Spor
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