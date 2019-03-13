Gkv'liler İstiklal Marşı'nın Her Kıtası Tuvallere Yansıttı
50 dakika önce
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 98.yıl dönümünde yaptıkları resimlere İstiklal Marşı'nın her kıtasının kendilerine bıraktığı hisleri yansıtarak resim yaptılar.
Gaziantep
Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 98.yıl dönümünde yaptıkları resimlere İstiklal Marşı'nın her kıtasının kendilerine bıraktığı hisleri yansıtarak resim yaptılar.
Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Aslantaş'ın rehberliğinde açtıkları sergide resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunan öğrencilerin sergisi bir hafta süreyle açık kalacak. İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı etkinlikleri kapsamında GKV Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencileri İstiklal Marşı'nın her kıtasını yaptıkları resimlerle sentezleyerek ifade ettiler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri yaptıkları resimlerde karma resim tekniğini kullanarak İstiklal Marşında ki kelimelerin kendilerinde bıraktığı hisleri tuvallerine aktarmaya çalıştı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Aslantaş önderliğinde oluşturulan sergi, 1 hafta boyunca GKV Özel Okulları fuayesinde sanatseverlerin beğenisine açık olacağı da bildirildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:43 Kaynak: İHA
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