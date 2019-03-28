Son Dakika Haberleri: Gkv'liler Külkedisi 2019'u Sahneledi

Gkv'liler Külkedisi 2019'u Sahneledi

1 saat önce

Sahne sanatlarının gelişmesi yönünde önemli destekler veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim öğretim yılı içerisinde bir birinden farklı oyunları sahneleyerek sanata ve tiyatroya verdiği önemi gözler önüne sermeye devam ediyor.

Gkv'liler Külkedisi 2019'u Sahneledi, System.String[]
Sahne sanatlarının gelişmesi yönünde önemli destekler veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim öğretim yılı içerisinde bir birinden farklı oyunları sahneleyerek sanata ve tiyatroya verdiği önemi gözler önüne sermeye devam ediyor.

27 Mart Dünya Tiyatro günü etkinliklerinde Külkedisi 2019'u sahneleyen öğrenciler ayakta alkışlandı. Kuruluşunun 55. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarıyla da adından sıkça söz ettiren Anadolu'nun en köklü eğitim kurumlarından birisi olma özelliğini sürdürüyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında sahnelenen Külkedisi 2019 adlı oyun büyük ilgi görürken, sahne sanatlarının önemine de dikkat çekildi. Kutlamalar çerçevesinde sahnelenen oyunu GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, idareciler, öğretmenler, veliler ve davetliler heyecanla izledi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları

Drama Öğretmeni Ayşe Sevil Kılıç'ın sahneye uyarlayarak yönetmenliğini üstlendiği Külkedisi 2019 adlı oyun ortaokul öğrencileri tarafından sahnelendi. William Shakespeare'in Hamlet oyununun meşhur tiradı ile başlayan oyun, izleyenleri hayran bıraktı. GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin sahne performansları ayakta alkışlandı. Titiz ve uzun süren bir çalışmayla sahnelenen oyunun iki seans oynandığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Drama Öğretmeni Ayşe Sevil Kılıç, "Öğrencilerimizin yüksek performansı, oyuna karşı ilgileri, sahne dekoru ve kostümleriyle son dönemlerde ki en güzel oyunlardan birisi oldu. Sahne sanatları bireylerin eğitimi ve gelecek yaşamları için büyük önem taşıyor. Kurumlarımız bünyesinde akademik çalışmaların yanında tiyatro, müzikal ve diğer sahne sanatları gerek öğrencilerimiz gerekse velilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Katkı sağlayan, bizleri destekleyen başta GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Nüket Ersoy olmak üzere bütün GKV ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:00 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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