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GKV'liler lösemili çocuklara dikkat çektiler

7 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri 'Lösemili Çocuklar Haftası' etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklara dikkat çekmek için bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

GKV'liler lösemili çocuklara dikkat çektiler, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri 'Lösemili Çocuklar Haftası' etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklara dikkat çekmek için bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Kurum genelinde düzenlenen etkinliklerle lösemi hastalığı, tedavisi ve lösemili çocuklara moral desteğinin önemi ön plana çıkarıldı.


GKV Özel Liseler öğrencileri, düzenledikleri bir dizi etkinlikle 'Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemili çocuklara dikkat çekti. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında GKV Özel Liseleri Rehberlik Öğretmeni Merve Çoban rehberliğinde GKV Özel Liseleri AL-9B sınıfı öğrencileri Serra Kıdak, Dila Karaturan, Endam Gülsoy, Öznur Yıldız lösemili çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak ve lösemi hastalığına dikkat çekmek için Lösev ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptılar.


Diğer taraftan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında gün boyu 'Hepimiz Birimiz İçin' adlı parça okulun zil sesi yapılarak okul koridorlarında yayınlandı. Etkinlikler boyunca öğrenci, öğretmen ve idareciler okul içerisinde maske takarak lösemi hastalığına dair dikkat çekerken, öğrenciler tarafından konuyla ilgili hazırlanan panolar da kurumun ortak alanlarında sergilendi.


Önümüzdeki süreçte Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesini ziyaret ederek burada tedavi gören lösemili çocuklara moral vereceklerini de ifade eden öğrenciler, lösemi hastalarının tedavinin yanı sıra yüksek morale ihtiyaç duyduğunun da altını çizdiler. - GAZİANTEP

Merve Çoban, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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