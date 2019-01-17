Son Dakika Haberleri: Gkv'liler Mesleki Tanıtım Gezisinde

Gkv'liler Mesleki Tanıtım Gezisinde

1 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mesleki tanıtım çalışmalarına düzenlediği çeşitli söyleşilerle devam ederken öğrencilerini sahaya indirerek alan incelemesi yapmayı da sürdürüyor.

Gkv'liler Mesleki Tanıtım Gezisinde, System.String[]
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mesleki tanıtım çalışmalarına düzenlediği çeşitli söyleşilerle devam ederken öğrencilerini sahaya indirerek alan incelemesi yapmayı da sürdürüyor. Türkiye'nin alanında ki en büyük çimento fabrikalarından birisi olan ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan Narlı'daki Çimko Çimento Fabrikasını ziyaret eden öğrenciler mühendislerden sektörle ilgili bilgiler alarak merak ettikleri konuları sorma şansı buldu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri tarafından öğrencilerine yönelik düzenlenen mesleki tanıma gezileri devam ederken öğrenciler bu kez rotayı Türkiye'nin önemli kuruluşlarından biri olan Çimko Çimento Fabrikasına çevirdi. GKV Özel Liseleri Kimya Öğretmeni Ömer İlkbaşaran rehberliğinde 11.sınıf öğrencilerinden oluşan kafile Narlı'da bulunan ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan çimento fabrikasında incelemeler yaptı.

Öğrenciler fabrikaya ait kimya ve fizik laboratuvarları, ARGE merkezi, kontrol merkezi üniteleri gibi çeşitli kısımları inceleme fırsatı bulurken merak ettikleri konuları uzmanlara sorarak bilgi aldı. GKV Özel Liseleri Kimya Öğretmeni Ömer İlkbaşaran, bölgenin en büyük ve en teknolojik çimento fabrikasına yapılan bu ziyaretin, öğrencilerin mesleki tercihleri konusunda son derece verimli bir gezi olduğunu belirtti. Kimya branşını ilgilendiren bu tür gezilerin ve aktivitelerin ileriki yıllarda da devam edeceğini belirten Ömer İlkbaşaran, meslek seçiminde yaşayarak öğrenmenin olumlu yönlendirmelerden biri olacağını kaydetti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Türkiye, Narlı, Gaziantep, Güncel
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