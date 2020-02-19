GKV'liler sporda başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika

Takım sporlarından basketbol ve voleyboldaki başarılarının yanı sıra bireysel sporlarda da başarıdan başarıya koşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri ödüllendirdi. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki kurum genelinde okul sporlarının büyük bir bölümünün uygulandığını ifade ederek başarılı sporcuları kutladı.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nın çeşitli sportif yarışmada derece elde eden öğrencileri düzenlenen törenle ödüllendirildi. Takım sporlarının yanı sıra ferdi sporlarda da önemli başarılara imza atan öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Liseler Müdürü Mehtap Özdemir ve Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı öğrencilere başarı belgelerini verdi. Türkiye satranç federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası'nda GKV Özel Ortaokul Öğrencisi Dila Baloğlu Türkiye 4.'sü olurken Çağan Tütüncüler ve Hasan Demir çeşitli dereceler elde etti.



Ulusal düzeyde toplam 2 bin 557 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda Baloğlu aldığı dereceyle 01-08 Mart 2020 tarihinde Ankara'da yapılacak kadınlar şampiyonasında Gaziantep'i temsil etme hakkı kazandı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün okullar arası düzenlemiş olduğu yüzme yarışmalarında ise Yıldız Yüzme Kız Takımı Gaziantep ikincisi oldu. Sporun insan yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki takım sporlarının yanı sıra ferdi sporlarda da GKV Özel Okullarının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek dereceye giren sporcuları kutladı. - GAZİANTEP