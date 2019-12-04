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GKV'linin gözünden Anadolu Kadınları Resim Sergisi ilgi görüyor

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu "Anadolu Kadınları" konulu resim sergisi açtı.

GKV'linin gözünden Anadolu Kadınları Resim Sergisi ilgi görüyor, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu "Anadolu Kadınları" konulu resim sergisi açtı. Görsel Sanatlar öğretmeni Serpil Ertem'in rehberliğinde açılan sergide 40 eser yer alıyor.


Akademik başarılarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarıyla taçlandıran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez de açtıkları resim sergisiyle okullarının adını bir kez daha başarıyla gündeme taşıdı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem'in rehberliğinde Anadolu kadın portreleri ile ünlü Türk ressamlar Fikret Otyam, Nuri İyem ve Canan Berber'in eserlerinden reprodüksiyonlar çalışarak "Anadolu Kadınları" temalı anlamlı bir sergiye imza attı. GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu, Görsel Sanatlar Zümresi öğretmenleri ve öğrencilerin katılımları ile açılışı yapılan sergide 40 eser yer alıyor. Sergide ağırlıklı olarak Anadolu'ya dair resimler; bozkır, dağ manzaraları ve Anadolu kadın portreleri pastel boya tekniği kullanılarak 70x100 cm boyutlarında çalışıldı. Tüm sanatseverlerin sergiyi 6 Aralık Cuma gününe kadar GKV Özel Ortaokulu Sanat Sokağı'nda ziyaret edebileceğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı serginin açılışında emeği geçenleri kutlayarak başarılar diledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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