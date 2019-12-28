GKV namağlup unvanla basketbolun değişmez şampiyonu - Son Dakika
Son Dakika Spor GKV namağlup unvanla basketbolun değişmez şampiyonu - Son Dakika Spor

GKV namağlup unvanla basketbolun değişmez şampiyonu

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen il genelinde toplam il genelinde toplam 50 okulun katıldığı Liseler Arası Basketbol Şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Takımı şampiyonluğunu ilan ederek, bölge şampiyonasında...

GKV namağlup unvanla basketbolun değişmez şampiyonu, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen il genelinde toplam il genelinde toplam 50 okulun katıldığı Liseler Arası Basketbol Şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Takımı şampiyonluğunu ilan ederek, bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil etme hakkı kazandı. Geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Kupasını da kazanan GKV'li basketbol takımının Gaziantep'i başarıyla temsil edeceği ifade edildi.


56 yıldır Anadolu'nun eğitim kalesi olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Basketbol sporunun efsane takımlarını bünyesinde barındıran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019 yılının son günlerinde yine bir şampiyonluk kupasını kazanarak başarı müzesine götürdü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen il genelinde toplam il genelinde toplam 50 okulun katıldığı Liseler Arası Basketbol Şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Takımı finalde karşılaştığı Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi takımını 83-30'luk farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. GKV Özel Liseleri bu başarısıyla Ocak 2020'de gerçekleştirilecek olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Liseler Arası Basketbol Şampiyonasında Gaziantep'i temsil etme hakkı da kazandı. Şampiyonluk kupasını GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir'den alan şampiyon ekibin Antrenörlüklerini Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler yaparken takımda Osman Uncuoğlu, Emre Arslantaş, Emre Eratılgan, Furkan Sekmeç, Hasan Efe Yağcı, Arda Akgül, Eyüp Murat Kılıç, Atakan Berdan, Ali Başar Canbolat, Arda Karagülle, Doğukan Navdar, Ege Boyunsuz, Berkay Dural ve Atakan Berdan görev aldı. Şampiyona sonrası bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir "Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum. Aralık ayı içerisinde iki ayrı şampiyonluk kupası kazanarak bizleri onurlandırdılar. Bu kupa kurumlarımıza adeta yeni yıl armağanı oldu. Bundan sonraki süreçte Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edeceğiz. Bölge şampiyonluğu içinde takımımız elinden geleni yapacak ve inanıyorum ki bölge şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirecekler. Takımı şampiyonaya hazırlayan teknik direktörlerimiz Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler, Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Ebru Akgül ve Murat Tarhan olmak üzere bizlere şampiyonluk heyecanını yaşatan bütün sporcularımızı, desteğini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen velilerimizi ve Gaziantep Kolej Vakfı ailemizi kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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