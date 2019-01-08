Son Dakika Haberleri: Gkv Özel Cemil Alevli Koleji (Ibdp) Delegasyonu Traınıal 2019'da

Gkv Özel Cemil Alevli Koleji (Ibdp) Delegasyonu Traınıal 2019'da

1 saat önce

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) Delegasyonu MUN (Modern United Nations) İzmir Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleşen TRAINIAL 2019'a katıldı.

Gkv Özel Cemil Alevli Koleji (Ibdp) Delegasyonu Traınıal 2019'da, System.String[]
GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) Delegasyonu MUN (Modern United Nations) İzmir Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleşen TRAINIAL 2019'a katıldı.

Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeler ve kurumları temsil edildiği organizasyonda, GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) Delegasyonu yürütülen çalışmalara katılarak, dünya gündemiyle ilgili bir çok konu hakkında fikirlerini paylaştı.

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) İngilizce öğretmeni Bilge Didem Korkmaz ve Tuğçe Özpamukçu rehberliğinde İzmir Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleşen TRAINIAL 2019'a konferansına delege olarak katılan IBDP 11.sınıf öğrencileri Zeynep Özharat, Bilge Temel, 9. sınıf öğrencileri Ece Özbirecikli ve Yosun Akdağ en iyi delege ödüllerini aldılar.

Etkinlikler süresince GKV Cemil Alevli Koleji öğrenciler Nil Hamavioğlu, Başak Öngen, Doğa Güner, Nehir Sönmez, Janisha Premanand, Leyla Akyüz, Serdar Özden, Mert Özçift, Hasan Efe Yağcı ve Eron Gorani de yüksek performanslarıyla dikkat çekti.

GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri etkinlikte Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan (DISEC, SOCHUM, UNDP, UNESCO, LEGAL, ECOFIN, SPECPOL, UNWOMEN, UNODC, WHO, UNHCR, ILO, OPCW ve UNSC) oluşan toplam 14 komite ile ilgili önceden belirlenen sorunlar üzerine çözüm önerileri sundular.

Türkiye'nin birçok devlet ve özel okullarından öğrencilerin katıldığı konferansta GKV'li öğrenciler yeni arkadaşlıklar ve dostlukların kapıları aralanırken ülke ve dünya politikaları, ülkelerin tarihi gelişim süreçleri ve kozmopolitik yapıları hakkında da bilgi sahibi olurken, Gaziantep'in tanıtımı içinde çeşitli etkinliklere imza attılar. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Güncel
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