Son Dakika Haberleri: GKV Özel İlkokulu'nda 'yakan top' turnuva heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

GKV Özel İlkokulu'nda 'yakan top' turnuva heyecanı

1 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Özel İlkokulu 3. sınıflar arasında geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yakan Top Turnuvası" büyük ilgi görürken turnuvaya katılan öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı.

GKV Özel İlkokulu'nda 'yakan top' turnuva heyecanı, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Özel İlkokulu 3. sınıflar arasında geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yakan Top Turnuvası" büyük ilgi görürken turnuvaya katılan öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı.


Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması amacıyla her yıl düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenlikleri Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Yakan Top Turnuvasıyla başladı. Öğrencilerin büyük bir heyecanla yarıştığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken sınıflar arası kıyasıya mücadele akıllarda kaldı.


Oyunların çocuklara sorumluluk almayı, iş birliği içerisinde ekip ruhuyla hareket etmeyi öğrettiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, "Oyun çocuğa sorumluluk almayı, işbirliğini öğretir. Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı ile organize edilen bu etkinliklerle, öğrencilerimizin kendine güvenini geliştirme, karar verme, girişimci olma, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine, birey olarak gelişimine ve sosyalleşmesine yardımcı olacaktır. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı, sağlıklı bireyler olarak yarınlara hazırlamak öncelikli hedefimizdir. Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı ile birlikte yıl içinde organize edilen etkinliklerde öğrencilerimizin gelişimini destekleyecek oyunları çoğaltacağız" dedi.


Sınıfların kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın finalinde 3-G ve 3-E sınıfları karşı karşıya geldi. Toplam 7 sınıfın yer aldığı turnuvayı 3-G sınıfı öğrencilerimiz şampiyon olarak tamamladı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde ilk dersi Kurucu Rektör Nihat Hatipoğlu verdi
Çocuk doğuran trans bireyin baba olma talebi reddedildi Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı Son Dakika: 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:07:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GKV Özel İlkokulu'nda 'yakan top' turnuva heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]