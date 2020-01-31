GKV Spor kulübü U14 basketbol şampiyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel GKV Spor kulübü U14 basketbol şampiyonu - Son Dakika

GKV Spor kulübü U14 basketbol şampiyonu

6 saat önce

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13 kulübün katıldığı U14 Erkekler basketbol müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U14 erkekler basketbol takımı yenilgisiz şampiyon oldu.

GKV Spor kulübü U14 basketbol şampiyonu, System.String[]

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13 kulübün katıldığı U14 Erkekler basketbol müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U14 erkekler basketbol takımı yenilgisiz şampiyon oldu.


Okul sporlarındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, kulüpler arası şampiyonalarda da liderliğini koruyarak katıldığı bütün turnuvalardan birincilik kupasını almaya devam ediyor. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13 kulübün katıldığı U14 Erkekler basketbol müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U14 Erkekler Basketbol Takımı yenilgisiz şampiyon oldu. Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupasını da kazanmış ve bu şampiyonada da namağlup unvanını korumuştu. Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U14 Erkekler Basketbol Takımı 11-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Niğde ilinde düzenlenecek olan U14 erkekler bölge şampiyonası turnuvasına katılarak Gaziantep'i temsil edecek.


Şampiyon sporcuları kutlayan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, "11-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Niğde ilinde düzenlenecek olan U14 erkekler bölge şampiyonasında bölge şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmek istiyoruz. Takımımızın başarısında önemli rol oynayan değerli antrenörlerimiz Mahmut Şahinler ve Vedat Oğuzcan ile bizlerden desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi
Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 16:34:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GKV Spor kulübü U14 basketbol şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]