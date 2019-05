GKV Talks Kulübü'nden İngilizce Sunum

GKV Özel Liseleri Gaziantep Kolej Vakfı Talks Kulübü öğrencileri yaptıkları İngilizce sunumlarıyla göz doldurdu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları İngilizce Öğretmeni Aynur Şavklıyıldız rehberliğinde hazırlanan sunumlarda öğrenciler bir birinden farklı konuları gündeme taşıdı.2018-2019 eğitim öğretim yılı yıl sonu etkinlikleri kapsamında faaliyetleriyle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu kez de GKV Talks Kulübü öğrencileri tarafından bir birinden farklı konularda hazırlanan İngilizce sunumlarıyla dikkat çektiler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları İngilizce Öğretmeni Aynur Şavklıyıldız etkinliğin öğrencilerin yabancı dil alanında geldikleri nokta açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek "Öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Ceren Sığındı Dreams Masterpiece of Our Minds; Kutay Atay How to Take Advantage of Herd Mentality Ömer Direkçi - Minorities: How Can We Unify? ; Ada Asal Color Psychology; Şeyma Boşnak -Is a Better Search Engine Possible? ; Ecem Karaçurun Can You Hear What I don't Say? ve Alara Özaslan -Journeys: From the Creation to the Moment konulu sunumlarını başarıyla gerçekleştirmiştir. Öğrencilerimiz sunumlarının yanı sıra müzik performanslarıyla da etkinliğe renk kattılar. Programımızın sunuculuğunu yine kulüp üyelerinden İda Su Yanık gerçekleştirdi. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu tür etkinliklerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir" dedi. - GAZİANTEP