Son Dakika Haberleri: Gladyatörler - Antik Çağların Sıradışı Eğlencesi

Gladyatörler - Antik Çağların Sıradışı Eğlencesi

1 saat önce

Merhaba ben Engin, bu videoda hayatlarıyla filmlere konu olmuş olan ilginç bir eğlence türünün kahramanlarını anlatıyorum.

Merhaba ben Engin, bu videoda hayatlarıyla filmlere konu olmuş olan ilginç bir eğlence türünün kahramanlarını anlatıyorum. Onları gladyatör olarak tanıyoruz. Roma İmparatorluğu 650 yıl bu ilginç gösteriyi devam ettirdi. Şimdi ise bize anlatmak düşüyor. İyi seyirler.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:46 Kaynak: Youtube

Roma, Genel
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