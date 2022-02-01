"Gladyatörler şehri" Kibyra'nın devasa anıtsal yapıları beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki "Gladyatörler şehri" olarak bilinen devasa anıtsal yapılarıyla dikkati çeken Kibyra Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Roma ve Bizans'ın mimari geleneğini yansıtan 10 bin 400 kişilik stadyumu, 9 bin kişilik devasa tiyatrosu, orkestra bölümü dünyada bir benzerinin daha olmadığı Medusa mozaiğiyle kaplı odeionu (müzik evi), geç Roma hamamı, büyük agoraları, kilisesi, ana caddesiyle ziyaretçilerini etkileyen antik kentte, yarım metreyi aşan kar kalınlığının ardından kartpostallık görüntü oluştu.

Türkiye'de antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizlerinin çıkarıldığı, Roma İmparatorluğu döneminde gladyatör dövüşleriyle ünlü Kibyra, 2016'da UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne girdi.

Ardıç ve sedir ormanları arasında 1350 metre yüksekliğe kurulmuş 2 bin 300 yıllık Kibyra'nın beyaz örtüyle buluşan anıtsal yapıları AA ekiplerince havadan görüntülendi.

Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, AA muhabirine, 16 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle buradaki kazıları yürüttüklerini söyledi.

Kibyra'nın devasa yapılarıyla dikkati çeken militarist bir kent olduğunu vurgulayan Özüdoğru, burada 10 bin kişilik bir stadyum ve spor alanı olduğunu belirtti.

Özüdoğru, Türkiye'deki en büyük çatılı yapı şeklinde inşa edilen odeionun (müzik evi), Kibyra'da olduğunu, geçen yılki kazı çalışmalarını 9 bin kişilik kapasiteye sahip tiyatroda gerçekleştirdiklerini anlattı.

Antik kentte anıtsal bir çeşmenin de bulunduğunu bildiren Özüdoğru, agora denilen kent çarşısının ortasında yer alan bu çeşmenin kazı çalışmalarını tamamladıklarını aktardı.

Özüdoğru, Kibyra'nın kış mevsiminde de özellikle kar yağışının ardından seyrine doyumsuz manzarası olduğunu dile getirerek "Yarım metreye varan kar altında kalan antik kentimizde mistik bir görüntü var. Burası kış mevsiminde dahi özel bir görsel keyif sunuyor. Anıtsal yapıları karla kaplı görmek isteyen misafirlerimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Büyük ve ayakta kalmış anıtsal yapılarıyla dikkat çeken bir kent"

Bu sezon çalışmaların ağırlıklı restorasyonla devam edeceğini bildiren Özüdoğru şunları kaydetti:

"Özellikle kenttin üstündeki Böğrüdelik Yaylası'ndaki kaynaktan çıkan antik suyu, yuvarlık planlı anıtsal antik çeşmeden akıtmak istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Burası odeion yapısı gibi büyük ve ayakta kalmış anıtsal yapılarıyla dikkati çeken bir kent. Özellikle 10 bin kişilik stadyum beyaz örtüyle kaplanınca müthiş görsel zevk veriyor. 4,5 dönümlük bir alana yayılan anıtsal bir hamam yapısı var. Bunlar neredeyse 2'nci katına kadar korunmuş yapılar. Tabii bu antik kent beyaz örtü karla kaplanınca bizim için de ayrı bir keyif oluyor. Özellikle Salda Kayak Merkezi'ni ziyarete edenler Kibyra'ya da uğramadan geçemiyor. Bu yüzden biz de mutlu oluyoruz. Herkesi görsel şöleni görmeye davet ediyorum."