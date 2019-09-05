Gladyatörler şehri'ne 365 gün pazar kurulacak

MUĞLA Valisi Esengül Civelek, 'Gladyatörler Şehri' olarak anılan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti girişinde yılın 365 günü pazar kurulması için talimat verdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce ziyaret edip bilgi aldığı Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi. Bölgenin en büyük gymnasium olarak adlandırılan spor alanını barındırması nedeniyle 'Gladyatörler Şehri' olarak anılan antik kentteki ziyarette Civelek'e, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl eşlik etti. Civelek ve beraberindekileri, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Belediye Başkan Vekili Gizem Duru Güler, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Selim İnan, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve Eskihisar Mahallesi Muhtar Cafer Ateş karşıladı. Heyet, Stratonikeia'daki incelemelerin ardından antik kentin girişinde bulunan alanda tezgah açan esnafla bir araya geldi.

Yöresel ürün satışı yapan esnafla toplantı gerçekleştiren Vali Civelek, burada daha sağlıklı bir ortam sağlamak için çalışma yapacaklarını söyledi. Stratonikeia'nın tanıtımı ve kenti gezmek için gelenlerin daha iyi ağırlanabilmeleri amacıyla kentin girişine pazar kurulmasını isteyen Vali Civelek, bu pazarın yılın 365 günü de açık olması gerektiğini ve pazarın kurulması için çalışmalar yapılması için ilgili kurumlara talimat verdiğini açıkladı. Vali Civelek ayrıca, Valiliğin Stratonikeia'daki çalışmalara destek olmaya devam edeceğini belirtti. Civelek, Cumhuriyetin kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünde Stratonikeia'ya dikilen sütunu inceledikten sonra kentten ayrıldı.

- Muğla