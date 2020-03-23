"Gladyatörler Şehri" Stratonikeia dezenfekte edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki "Gladyatörler Şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfeksiyon yapıldı.

Yatağan Belediyesi ekiplerince Stratonikeia ve Lagina'daki kapalı tarihi yapılar, kazı evi, Selçuk Hamamı, Şaban Ağa Camisi ile köy meydanı yapıları ve kazı ekibinin kullandığı tüm alanlar dezenfekte edildi.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duyarlılığı ve verdiği destek için Yatağan Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür etti.

Salgın nedeniyle kentin ziyarete kapalı olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Söğüt, "Antik kentimizdeki dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak devam edecek. Lütfen evde kalalım ve virüsün yayılmasına engel olalım." dedi.